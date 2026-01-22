Zum Inhalt springenBarrierefrei
It's Always Sunny in Philadelphia

Reynolds vs. Reynolds: Die Cornflakes-Verteidigung

ProSieben FUNStaffel 8Folge 10vom 22.01.2026
Folge 10: Reynolds vs. Reynolds: Die Cornflakes-Verteidigung

21 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12

Dennis und Frank geraten in einen Streit, nachdem Frank seinem Ziehsohn ins Auto gefahren ist. Beide machen sich gegenseitig Vorwürfe - und so gibt es nur einen Weg, um die Schuldfrage zu klären: Ein Gerichtsprozess in der Bar soll für Aufklärung sorgen.

