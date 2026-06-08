Charlie und Dee finden die LiebeJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 4: Charlie und Dee finden die Liebe
21 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Zusammen mit Dee stalkt Charlie seine Ex-Freundin. Gerade als sie die Frau verfolgen wollen, fährt ihnen jemand ins Auto. Um den Fauxpas wieder gut zu machen, lädt der wohlhabende Fahrer die beiden gemeinsam mit seiner attraktiven Schwester zum Essen ein. Bei dem Versuch, einen guten Eindruck zu machen, verstellen sich Charlie und Dee. Die Fassade können die beiden aber nicht lange aufrechterhalten.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: 20th Century Fox International Television & © Season 4, Season 8-14: Walt Disney Company Germany GmbH