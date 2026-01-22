Charlie regiert die WeltJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 8: Charlie regiert die Welt
21 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Dee spielt seit kurzer Zeit ein Online-Game, das sie völlig vereinnahmt. Sie stellt sogar Charlie an, um für sie zu spielen, während sie einkaufen geht. Nach und nach steckt sie mit ihrer Sucht auch Mac und Frank an. Nur Dennis weigert sich standhaft, in der virtuellen Welt zu leben.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
