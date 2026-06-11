It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 2: Hitzige Gemüter
21 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12
Frank gibt als örtlicher Firmeninhaber ein Interview im Frühstücksfernsehen. Er berichtet von einem Raubüberfall und nutzt den TV-Auftritt, um die Zuschauer zur Aufrüstung aufzurufen. Er glaubt, mehr Waffen auf den Straßen würden für mehr Sicherheit sorgen. Damit steckt er vor allem Charlie und Mac an. Dee und Dennis stürmen währenddessen in den nächsten Waffenladen, um zu beweisen, wie gefährlich das Waffenrecht in den USA ist.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: 20th Century Fox International Television & © Season 4, Season 8-14: Walt Disney Company Germany GmbH