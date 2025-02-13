It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 3: Der Kurswechsel
21 Min.Folge vom 13.02.2025Ab 12
Die Restaurant- und Bargesellschaft verleiht jedes Jahr einen Award für die beste Bar der Stadt. Der Laden der Clique wurde bislang aber noch nicht einmal dafür nominiert. Frank will der Gang helfen, den Preis zu ergattern. Dee, Mac, Dennis und Charlie sabotieren die Verleihung jedoch, wo sie nur können.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH