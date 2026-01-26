Zum Inhalt springenBarrierefrei
It's Always Sunny in Philadelphia

ProSieben FUNStaffel 9Folge 5vom 26.01.2026
21 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12

Mac ruft den diesjährigen Mac-Tag aus, an dem seine Freunde nur das tun dürfen, was Mac ihnen sagt. Damit sorgt er für jede Menge Unmut bei Dee, Charlie, Frank und Dennis. Als er dann auch noch seinen durchgeknallten Cousin zum Mac-Tag einlädt, bringt er das Fass zum Überlaufen.

ProSieben FUN
