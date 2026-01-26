It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 5: Mac Day
21 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12
Mac ruft den diesjährigen Mac-Tag aus, an dem seine Freunde nur das tun dürfen, was Mac ihnen sagt. Damit sorgt er für jede Menge Unmut bei Dee, Charlie, Frank und Dennis. Als er dann auch noch seinen durchgeknallten Cousin zum Mac-Tag einlädt, bringt er das Fass zum Überlaufen.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH