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It's Always Sunny in Philadelphia

Helden von heute

ProSieben FUNStaffel 9Folge 6vom 06.04.2026
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It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 6: Helden von heute

22 Min.Folge vom 06.04.2026Ab 12

Als die Clique gerade in einem Kiosk einkauft, wird der Laden von einem bewaffneten Räuber überfallen. Jeder von ihnen überlegt, wie er den Verbrecher zur Strecke bringen könnte. Dabei geht die Fantasie aber mit Mac, Dee, Charlie, Frank und Dennis durch.

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