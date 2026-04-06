It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 6: Helden von heute
22 Min.Folge vom 06.04.2026Ab 12
Als die Clique gerade in einem Kiosk einkauft, wird der Laden von einem bewaffneten Räuber überfallen. Jeder von ihnen überlegt, wie er den Verbrecher zur Strecke bringen könnte. Dabei geht die Fantasie aber mit Mac, Dee, Charlie, Frank und Dennis durch.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH