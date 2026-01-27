Zum Inhalt springenBarrierefrei
It's Always Sunny in Philadelphia

Quarantäne

ProSieben FUNStaffel 9Folge 7vom 27.01.2026
Quarantäne

It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 7: Quarantäne

21 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12

Frank stürmt besorgt in die Bar. Ein Bekannter ist an einer gerade grassierenden Grippe gestorben. Weil die Freunde Angst vor einer Infektion haben, begeben sie sich in eine selbstauferlegte Quarantäne. Schließlich bereiten sie sich gerade auf einen wichtigen Gesangswettbewerb vor und dürfen sich auf keinen Fall anstecken.

