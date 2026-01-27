It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 7: Quarantäne
21 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
Frank stürmt besorgt in die Bar. Ein Bekannter ist an einer gerade grassierenden Grippe gestorben. Weil die Freunde Angst vor einer Infektion haben, begeben sie sich in eine selbstauferlegte Quarantäne. Schließlich bereiten sie sich gerade auf einen wichtigen Gesangswettbewerb vor und dürfen sich auf keinen Fall anstecken.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH