Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Jane Eyre

Der geheimnisvolle Hausherr

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 1
Joyn Plus
Der geheimnisvolle Hausherr

Der geheimnisvolle HausherrJetzt ohne Werbung streamen

Jane Eyre

Folge 1: Der geheimnisvolle Hausherr

60 Min.Ab 6

Jane Eyre tritt nach einer schweren Kindheit und Jugend als Waise eine Position als Gouvernante in dem alten Herrenhaus Thornfield Hall an. Dort kümmert sie sich um ein französisches Mädchen namens Adele. Als sie den Hausherrn Mr. Rochester antrifft, ist es um sie geschehen. Bald jedoch ereignen sich mysteriöse Dinge in dem Anwesen.

Alle Staffeln im Überblick

Jane Eyre
Kabel Eins CLASSICS
Jane Eyre

Jane Eyre

Alle 1 Staffeln und Folgen