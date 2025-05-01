Jane Eyre
Folge 1: Der geheimnisvolle Hausherr
60 Min.Ab 6
Jane Eyre tritt nach einer schweren Kindheit und Jugend als Waise eine Position als Gouvernante in dem alten Herrenhaus Thornfield Hall an. Dort kümmert sie sich um ein französisches Mädchen namens Adele. Als sie den Hausherrn Mr. Rochester antrifft, ist es um sie geschehen. Bald jedoch ereignen sich mysteriöse Dinge in dem Anwesen.
Jane Eyre
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Historisches Drama, Romanze
Produktion:GB, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH