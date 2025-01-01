Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jasper, der Pinguin

Heiße Füße

Staffel 1Folge 1
Heiße Füße

Jasper, der Pinguin

Folge 1: Heiße Füße

6 Min.

Jasper ist ein neugieriger kleiner Pinguin. Früher lebte er am Südpol, wie die meisten Pinguine auch. Doch während die anderen Pinguine ganz zufrieden mit sich und der eisigen Welt waren, stand Jasper oft stundenlang am Ufer, und fragte sich, was es außer ewigem Eis und Schnee noch auf der Welt gibt. Eines Tages brach die Eisscholle ab, auf der er gerade wieder vor sich hinträumte. Und nach dem ersten Schock begreift Jasper: Seine langersehnte Entdeckungsreise hat begonnen.

