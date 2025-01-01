Jasper, der Pinguin
Folge 10: Verboten
6 Min.
Weil Emma heute nicht zur Schule muss, haben Jasper und sie den ganzen Tag zum Spielen und Fischen frei. Doch den Rasen vor dem Haus darf man nicht betreten, im Hof ist Ball spielen verboten und Angeln am Strand ist auch nicht erlaubt. Überall stehen Verbotsschilder. Die beiden können nichts tun, ohne gegen Vorschriften zu verstoßen. Emma langweilt sich, aber da hat Jasper eine Idee. Warum können sie nicht selber ein paar Vorschriften machen? Und wieso gibt es eigentlich keine Erlaubt-Schilder?
