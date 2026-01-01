Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 11
Folge 11: Jasper beim Friseur

6 Min.

Emma muss zum Friseur, hat ihre Mama gesagt. Aber sie hat überhaupt keine Lust darauf. Jasper findet so einen Friseurladen mit höhenverstellbaren Stühlen und Trockenhauben aber sehr interessant. Und eine neue, schicke Frisur, wäre das nicht auch etwas für ihn? Allerdings lassen sich seine widerspenstigen Federn kaum bändigen, weder mit einer Eiswürfel-Dauerwelle noch mit extra viel Gel. Doch schließlich findet Jasper die perfekte Lösung und setzt ganz nebenbei auch noch einen großen Modetrend.

