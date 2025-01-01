Jasper, der Pinguin
Folge 13: Jasper und der Staffellauf
6 Min.
Emma nimmt beim Sportfest am Staffellauf teil und Jasper darf dabei sein. Natürlich möchte er auch gerne Sport machen, aber Kugelstoßen, Diskuswerfen und Weitsprung scheinen nicht das Richtige für ihn zu sein. Und als er beim Staffellauf für einen Jungen in Emmas Team einspringen muss, stolpert er über seine zu große Turnhose und verliert zu allem Überfluss auch noch den Stab. Den Wettlauf hat Emmas Team verloren, aber einen Pokal gewinnen sie dank Jasper dann doch noch.
Alle Staffeln im Überblick
Jasper, der Pinguin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment