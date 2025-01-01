Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 13
6 Min.

Emma nimmt beim Sportfest am Staffellauf teil und Jasper darf dabei sein. Natürlich möchte er auch gerne Sport machen, aber Kugelstoßen, Diskuswerfen und Weitsprung scheinen nicht das Richtige für ihn zu sein. Und als er beim Staffellauf für einen Jungen in Emmas Team einspringen muss, stolpert er über seine zu große Turnhose und verliert zu allem Überfluss auch noch den Stab. Den Wettlauf hat Emmas Team verloren, aber einen Pokal gewinnen sie dank Jasper dann doch noch.

