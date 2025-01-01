Jasper, der Pinguin
Folge 14: Jaspers Tag im Schnee
6 Min.
Jasper träumt gerade noch von einem besonders großen Fisch, als Emma ihn weckt: es hat geschneit! Bei der Rutschpartie fühlt sich Jasper wie daheim am Südpol. Doch seltsamerweise scheinen sich manche Menschen nicht so über den Schnee zu freuen wie er und Emma. Warum räumen die Leute bloß die Straßen frei? Eine ältere Dame aus der Nachbarschaft erklärt es ihm: ohne Schwimmflossen an den Füßen ist das Laufen im Schnee für sie ganz schön gefährlich. Aber Jasper hat eine Idee.
Alle Staffeln im Überblick
Jasper, der Pinguin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0