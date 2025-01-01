Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 16
Folge 16: Jasper und die Vogelscheuche

6 Min.

Als Jasper Emma auf dem Schulweg begleitet, entdeckt er eine Vogelscheuche. Emma erklärt ihm, wofür die gut ist. Kurz darauf versperrt ein wütender Hund Jasper den Weg in sein Haus. Nur ein Polizist kann den Hund beruhigen, aber leider nicht für lange. Da baut Jasper einfach den Polizisten als Vogelscheuche nach und stellt ihn vor dem Haus auf. Auch wenn sich der Hund durch den falschen Polizisten nicht hereinlegen lässt, kommt er so schließlich doch ans Ziel.

