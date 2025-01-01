Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jasper, der Pinguin

Jasper im Hotel

Staffel 1Folge 17
Jasper im Hotel

Jasper, der Pinguin

Folge 17: Jasper im Hotel

6 Min.

Jasper hat heute einen ganzen Eimer voller Fische gefangen. Auf dem Nachhauseweg kommen Emma und er an einem noblen Hotel vorbei, in das eine feine Dame gerade ihr Gepäck bringen lässt. Emma und Jasper bestaunen das schicke Auto der Dame und merken nicht, dass der Gepäckträger statt einer Hutschachtel Jaspers Fischeimer ins Hotel trägt. Die beiden suchen im ganzen Hotel nach der Besitzerin des Hutes. Schließlich finden sie das Zimmer der Dame und können den Hut gegen die Fische zurücktauschen.

