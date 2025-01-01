Jasper und der ZebrastreifenJetzt ohne Werbung streamen
Jasper, der Pinguin
Folge 18: Jasper und der Zebrastreifen
6 Min.
Emma und Jasper haben sich in der Eisdiele verabredet, aber Jasper kommt viel zu spät, weil er die Straße nicht überqueren kann. Ständig kommen Autos, die ihn nicht vorbei lassen. Nach einer ganzen Weile zeigen ihm zwei Jungs den Zebrastreifen, wo man ohne Probleme über die Straße gehen kann. Das bringt Jasper auf eine Idee: könnte man nicht einen Zebrastreifen immer genau da ausrollen, wo man ihn braucht?
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0