Jasper, der Pinguin
Folge 19: Jasper und der Drachen
6 Min.
Auf dem Dachboden findet Jasper Emmas alten Drachen. Emma beschreibt Jasper, wie Drachen fliegen und immer höher steigen. Das will Jasper gerne mit eigenen Augen sehen. Doch leider ist der Wind an diesem Tag viel zu schwach. Selbst mit viel Anlauf und Pusten bleibt der Drachen nicht in der Luft. Aber warum fliegt dann die alte Papiertüte auf der Straße so gut? Kurzerhand bastelt sich Jasper seinen eigenen, flugtüchtigen Fisch-Drachen.
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Jasper, der Pinguin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
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