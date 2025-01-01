Jasper, der Pinguin
Folge 2: Jasper und die Taschenlampe
6 Min.
Jasper wohnt in einem chaotischen Antiquitätenladen. Kein Wunder, dass er sich da im Dunklen des öfteren den Kopf anstößt. Um weiteren Beulen vorzubeugen, kauft Emma ihm eine Taschenlampe. Die muss natürlich gleich ausprobiert werden in einem Abwasserschacht. Unglücklicherweise fällt dabei die Lampe in einen unterirdischen Kanal. Jasper muss in das dreckige Wasser springen und hinterher schwimmen, bevor Emmas Geschenk ins Meer gespült wird.
