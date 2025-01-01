Jasper, der Pinguin
Folge 20: Jasper fährt Zug
6 Min.
Emma und ihre Mama möchten einen Ausflug mit dem Zug machen. Jasper soll die beiden am Bahnhof verabschieden, aber er ist zu spät dran. Versehentlich steigt er selbst in den Zug, der auch noch sofort losrollt. Jasper versucht Emma zu finden, aber der Zug ist sehr groß. Zufällig bekommt er mit, wie die Schaffnerin über Lautsprecher eine Meldung durchgibt. Das bringt Jasper auf die Idee, auch etwas durchzusagen: Emma soll ihn im Speisewagen zum Eisessen treffen. Das klappt auch gut - Emma ist sofort da, aber sie ist nicht die einzige.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0