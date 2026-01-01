Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Jasper, der Pinguin

Jasper und das Foto

Staffel 1Folge 21
Joyn+
Jasper und das Foto

Jasper und das FotoJetzt ohne Werbung streamen

Jasper, der Pinguin

Folge 21: Jasper und das Foto

6 Min.

Als Jasper und Emma ein Puzzle zusammensetzen, fehlt das allerletzte Teil. Auf der Suche danach findet Jasper zufällig Emmas Fotoapparat. Emma erklärt ihm, was es mit dem Gerät auf sich hat. Da möchte Jasper seiner Familie gerne ein Bild von sich an seinem Lieblingsplatz am Hafen schicken, und am besten soll Emma auch drauf sein. Zu zweit ist das aber gar nicht so einfach. Nach mehreren gescheiterten Versuchen kommt ein Kapitän vorbei, der die beiden fotografiert. Nur leider gefällt ihm das Bild so gut, dass er es auf seine Reisen mitnehmen möchte, und nun ist auch noch der Film in der Kamera voll.

Alle Staffeln im Überblick

Jasper, der Pinguin
Jasper, der Pinguin

Jasper, der Pinguin

Alle 2 Staffeln und Folgen