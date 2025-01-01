Jasper, der Pinguin
Folge 22: Jasper und das Telefon
6 Min.
Jasper hat etwas Tolles erlebt, das er unbedingt Emma erzählen muss. Aber bei ihr zuhause klingelt ständig das Telefon und Emma unterhält sich mit den Anrufern, während Jasper warten muss. Wichtige Geschichten erzählt man also am besten am Telefon, folgert Jasper, und deshalb will er Emma auch anrufen. Für die Telefonzelle hat er kein Geld, und die Fischfrau, der er seinen Fisch verkaufen möchte, muss auch telefonieren. Da trifft Jasper Paolo, den Eismann, und der weiß eine Lösung, wie man Emma ohne Telefonzelle, Geld und Telefonnummer erreichen kann.
