Jasper, der Pinguin
Folge 23: Jasper feiert Karneval
6 Min.
Auf dem Weg zu Emma sieht Jasper heute einige sehr seltsame Gestalten, einen erstaunlich großen Hasen und einen erstaunlich kleinen Polizisten zum Beispiel. Und dann macht bei Emma auch noch eine fast echte Prinzessin die Türe auf. Prinzessin Emma erklärt Jasper, dass heute in der Schule eine Faschingsparty stattfindet. Da darf Jasper natürlich nicht fehlen, aber zunächst muss er ein geeignetes Kostüm auf dem Dachboden finden. Doch in der Eisbär-Verkleidung bleibt Jasper vor Hitze die Luft weg, die Kapitänsjacke ist viel zu groß und das Piratenkopftuch rutscht ihm über die Augen. Wie gut, dass er schon von Natur aus einen schönen Frack trägt.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0