Jasper, der Pinguin
Folge 3: Jaspers besondere Limonade
6 Min.
In Emmas Schule findet ein Flohmarkt statt. Emma will Kuchen für einen guten Zweck verkaufen und Jasper darf dabei helfen. Und weil man vom Kuchenessen durstig wird, eröffnet er gleich auch einen eigenen Stand mit seinen selbstgemachten Limonaden. Aber Tintenfischbrause und Makrelenlimo kommen bei Emmas Mitschülern leider gar nicht gut an. Niemand kauft ihm etwas ab. Schließlich findet Jasper durch Zufall doch noch die richtige Kundschaft für seine Getränke.
Jasper, der Pinguin
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0