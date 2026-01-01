Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jasper, der Pinguin

Jasper bekommt die Masern

Staffel 1Folge 5
Jasper bekommt die Masern

Jasper, der Pinguin

Folge 5: Jasper bekommt die Masern

6 Min.

Jasper möchte Emma von der Schule abholen, aber er wartet vergeblich, Emma ist nicht da. Nach einer langen Suche findet Jasper seine Freundin schließlich zu Hause im Bett. Emma hat sich erkältet. Jetzt muss sie ein paar Tage daheim bleiben und wird von ihrer Mama mit leckerem Essen umsorgt. Krank sein, findet Jasper, ist eigentlich ganz nett. Aber wie soll ein Pinguin vom Südpol, dem es hier ständig viel zu heiß ist, nur eine Erkältung bekommen? Masern bekommt man da manchmal viel leichter.

Jasper, der Pinguin
Jasper, der Pinguin

Jasper, der Pinguin

