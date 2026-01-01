Jasper, der Pinguin
Folge 6: Jasper und der Eismann
6 Min.
An einem heißen Sommertag entdeckt Jasper im Park einen verdeckten Wagen, in dem etwas Seltsames liegt: bunter Schnee! Darin fühlt sich Jasper so wohl, dass er ein kleines Mittagsschläfchen einlegt. Mit einem schlafenden Pinguin in seinen Eisbottichen hat der Eismann natürlich nicht gerechnet, als er den Verkaufswagen öffnet. Erschrocken lässt er den Wagen los, und der rollt mit Jasper und dem Eis einen Hügel hinunter und direkt in den See. Mit Emmas Hilfe gelingt es Jasper glücklicherweise, nicht nur das leckere Eis zu retten, sondern auch dem Eismann einen freien Nachmittag zu bescheren.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment