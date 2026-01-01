Jasper, der Pinguin
Folge 7: Verloren und gefunden
6 Min.
Sonntagmorgen, Jasper geht mit Emma spazieren. Auf dem Weg findet er eine rote Mütze, die der Zeitungsjunge verloren hat. Zum Glück sieht Emma ihn und die beiden können die Mütze zurückgeben. Kurz darauf findet Jasper wieder einen verlorenen Gegenstand, eine Zeitung. Und gleich darauf noch eine. Hilfsbereit macht sich Jasper daran, alle Zeitungen vor den Häusern einzusammeln, um sie dem Zeitungsjungen zurückzubringen. Doch der sollte sie ja eigentlich verteilen. Eine gute Idee muss her, damit alle Leute rechtzeitig ihre Sonntagsnachrichten erhalten.
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Jasper, der Pinguin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Your Family Entertainment