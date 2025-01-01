Jasper, der Pinguin
Folge 8: Jasper zeltet
6 Min.
Emma hat im Garten ihr Zelt aufgebaut und freut sich schon darauf, diese Nacht im Freien zu schlafen. Das will Jasper natürlich auch ausprobieren. Er baut sich sein eigenes Zelt unter dem Apfelbaum. Die Nacht wird leider nicht so gemütlich, wie die beiden sich das vorgestellt hatten. Jasper hat mit Fallobst, Ameisen und der Hitze unter der warmen Decke zu kämpfen und zu allem Überfluss fällt auch noch sein Zelt zusammen. Emma kann auch nicht schlafen, denn die Geräusche draußen hören sich ganz schön gespenstisch an, vor allem, wenn man alleine ist.
Alle Staffeln im Überblick
Jasper, der Pinguin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0