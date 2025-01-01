Jasper, der Pinguin
Folge 9: Jasper und der Geburtstag
6 Min.
Weil Emma heute Geburtstag hat, möchte Jasper ihr ein schönes Geschenk besorgen. Doch ohne Geld bekommt man im Spielzeugladen gar nichts, auch nicht die Schlittschuhe, die Emma bestimmt gefallen würden. Um an Geld zu kommen, versucht sich Jasper als Schiffsanstreicher und Kellner, doch leider ohne Erfolg. Währenddessen wartet Emma schon ungeduldig auf ihren Geburtstagsgast. Endlich kommt Jasper mit einer riesigen Überraschung.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment