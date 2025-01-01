Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Jasper, der Pinguin

Jasper und der Geburtstag

Staffel 1Folge 9
Joyn Plus
Jasper und der Geburtstag

Jasper und der GeburtstagJetzt ohne Werbung streamen

Jasper, der Pinguin

Folge 9: Jasper und der Geburtstag

6 Min.

Weil Emma heute Geburtstag hat, möchte Jasper ihr ein schönes Geschenk besorgen. Doch ohne Geld bekommt man im Spielzeugladen gar nichts, auch nicht die Schlittschuhe, die Emma bestimmt gefallen würden. Um an Geld zu kommen, versucht sich Jasper als Schiffsanstreicher und Kellner, doch leider ohne Erfolg. Währenddessen wartet Emma schon ungeduldig auf ihren Geburtstagsgast. Endlich kommt Jasper mit einer riesigen Überraschung.

Alle Staffeln im Überblick

Jasper, der Pinguin
Jasper, der Pinguin

Jasper, der Pinguin

Alle 2 Staffeln und Folgen