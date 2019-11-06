Jasper, der Pinguin
Folge 1: Jasper im Museum
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Emmas Klasse macht einen Ausflug ins Museum und Jasper darf dabei sein. Während die Schüler interessiert ein Giraffengerippe betrachten, springt Jasper zur Abkühlung in ein Aquarium - und verpasst dadurch den Anschluss an die Gruppe. Auf der Suche nach Emma und den anderen verheddert sich seine Angelschnur an einem riesigen Dinosauriergerippe, das staubend in sich zusammenfällt. Mit Emmas Hilfe gelingt es Jasper zwar, das Gerippe wieder zusammenzupuzzeln, aber ganz so wie vorher sieht es nicht aus. Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Jasper, der Pinguin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0