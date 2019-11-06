Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
6 Min.Folge vom 06.11.2019

Emmas Klasse macht einen Ausflug ins Museum und Jasper darf dabei sein. Während die Schüler interessiert ein Giraffengerippe betrachten, springt Jasper zur Abkühlung in ein Aquarium - und verpasst dadurch den Anschluss an die Gruppe. Auf der Suche nach Emma und den anderen verheddert sich seine Angelschnur an einem riesigen Dinosauriergerippe, das staubend in sich zusammenfällt. Mit Emmas Hilfe gelingt es Jasper zwar, das Gerippe wieder zusammenzupuzzeln, aber ganz so wie vorher sieht es nicht aus. Rechte: Your Family Entertainment

