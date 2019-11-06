Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 10vom 06.11.2019
Folge 10: Jasper backt einen Kuchen

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Emma backt gerade einen Kuchen für ihre Mama, als Jasper vorbeikommt, um ihr zu helfen. Sie halten sich genau an das Rezept aus dem Backbuch, nur leider verwechselt Jasper die Schüssel mit den Schokoraspeln mit seinem Fischeimer. Und er fügt etwas mehr Hefe zu als nötig, damit der Kuchen auch wirklich schön groß wird. Etwas zu viel, denn der Teig wächst und wächst.. Was sollen die beiden nur mit so viel Fischkuchen anfangen? Rechte: Your Family Entertainment

