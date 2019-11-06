Jasper, der Pinguin
Folge 12: Jasper macht Fitness
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Trotz der Hitze strampelt sich Emmas Papa auf seinem Trimm-dich-Rad ab - und kommt dabei nicht mal von der Stelle, wie Jasper belustigt feststellt. Ihr Papa macht Fitness, erklärt Emma, davon bekommt man Muskeln und danach ist man ganz erfrischt. Das klingt gut, findet Jasper, und deshalb versucht er sich auch mal an den Fitnessgeräten. Doch egal ob Turnstange oder Dehnübungen, erfrischend ist das nicht gerade, eher sehr anstrengend. Da kommt Jasper die Idee für eine clevere Konstruktion. Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Jasper, der Pinguin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment