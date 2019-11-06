Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Jasper, der Pinguin

Jasper macht Fitness

Staffel 2Folge 12vom 06.11.2019
Joyn Plus
Jasper macht Fitness

Jasper macht FitnessJetzt ohne Werbung streamen

Jasper, der Pinguin

Folge 12: Jasper macht Fitness

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Trotz der Hitze strampelt sich Emmas Papa auf seinem Trimm-dich-Rad ab - und kommt dabei nicht mal von der Stelle, wie Jasper belustigt feststellt. Ihr Papa macht Fitness, erklärt Emma, davon bekommt man Muskeln und danach ist man ganz erfrischt. Das klingt gut, findet Jasper, und deshalb versucht er sich auch mal an den Fitnessgeräten. Doch egal ob Turnstange oder Dehnübungen, erfrischend ist das nicht gerade, eher sehr anstrengend. Da kommt Jasper die Idee für eine clevere Konstruktion. Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Jasper, der Pinguin
Jasper, der Pinguin

Jasper, der Pinguin

Alle 2 Staffeln und Folgen