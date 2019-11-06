Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 13vom 06.11.2019
6 Min.Folge vom 06.11.2019

Jasper muss heute unbedingt angeln gehen, aber Emma will zum Friseur. Für beides ist keine Zeit, meint Emma, außer, wenn die beiden den Bus nehmen, denn der bringt einen schnell von einem Ort zum anderen. Ganz so schnell geht es dann doch nicht, denn der Bus ist rappelvoll und muss an vielen Haltestellen stehen bleiben. Zu allem Überfluss hat er auch noch eine Reifenpanne. Erst regen sich die Passagiere sehr darüber auf, doch dann merken sie, dass man eigentlich alles, was man sich vorgenommen hat, auch im Bus erledigen kann. Rechte: Your Family Entertainment

