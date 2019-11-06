Jasper, der Pinguin
Folge 17: Jasper als Filmstar
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Als Jasper und Emma gerade vom Schlittschuhlaufen kommen, radelt ihnen Paolo, der Eismann, in kurzer Hose und T-Shirt entgegen. Weil sie das sehr seltsam finden und außerdem mal wieder Hunger auf Eis haben, folgen sie ihm. Paolo tritt in einem Werbespot auf, der gerade für die nächste Eis-Sommersaison gedreht wird. Jasper möchte unbedingt ein Eis essen und stört so die Filmarbeiten. Als er auch noch die Strandkulisse zum Einsturz bringt, sieht es schon fast so aus, als würde es Paolo nie zum Filmstar schaffen. Aber dann kommt der Spot doch noch in den Kasten. Rechte: Your Family Entertainment
