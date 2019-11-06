Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jasper, der Pinguin

Jasper bekommt eine Brille

Staffel 2Folge 18vom 06.11.2019
Jasper bekommt eine Brille

Jasper, der Pinguin

Folge 18: Jasper bekommt eine Brille

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Emma muss beim Optiker ihre Augen testen lassen, weil sie vielleicht eine Brille braucht. Jasper findet auch, dass er manchmal nicht gut genug sieht, besonders, wenn ihn die Sonne blendet, und außerdem hat es ihm die Brille in Fischform angetan, die im Optikerladen angeboten wird. Die möchte er unbedingt haben, und deshalb macht er beim Lesetest absichtlich viele Fehler. Der Optiker ist ratlos: noch nie hat er jemanden mit so schlechten Augen bedient. Aber schließlich findet sich doch noch die richtige Brille für Jasper. Rechte: Your Family Entertainment

