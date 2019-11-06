Jasper bekommt eine BrilleJetzt ohne Werbung streamen
Folge 18: Jasper bekommt eine Brille
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Emma muss beim Optiker ihre Augen testen lassen, weil sie vielleicht eine Brille braucht. Jasper findet auch, dass er manchmal nicht gut genug sieht, besonders, wenn ihn die Sonne blendet, und außerdem hat es ihm die Brille in Fischform angetan, die im Optikerladen angeboten wird. Die möchte er unbedingt haben, und deshalb macht er beim Lesetest absichtlich viele Fehler. Der Optiker ist ratlos: noch nie hat er jemanden mit so schlechten Augen bedient. Aber schließlich findet sich doch noch die richtige Brille für Jasper. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0