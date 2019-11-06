Jasper, der Pinguin
Folge 19: Jasper ferngesteuert
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Jasper sitzt angelnd am Hafenbecken, als er von einem kleinen, roten Auto aufgescheucht wird. Emma präsentiert ihm stolz ihr neues, ferngesteuertes Feuerwehrfahrzeug, das sogar spritzen kann. Und es kann noch viel mehr, wie sich später herausstellt. Da möchte Jasper nämlich für Emma und sich Eis holen, aber auf dem Weg um das Hafenbecken schmelzen die Kugeln sofort in der heißen Sonne. Ein Transportservice muss eingerichtet werden, um das Eis schnell und direkt zu Emma zu bringen. Rechte: Your Family Entertainment
