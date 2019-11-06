Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Jasper, der Pinguin

Jasper ferngesteuert

Staffel 2Folge 19vom 06.11.2019
Joyn Plus
Jasper ferngesteuert

Jasper ferngesteuertJetzt ohne Werbung streamen

Jasper, der Pinguin

Folge 19: Jasper ferngesteuert

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Jasper sitzt angelnd am Hafenbecken, als er von einem kleinen, roten Auto aufgescheucht wird. Emma präsentiert ihm stolz ihr neues, ferngesteuertes Feuerwehrfahrzeug, das sogar spritzen kann. Und es kann noch viel mehr, wie sich später herausstellt. Da möchte Jasper nämlich für Emma und sich Eis holen, aber auf dem Weg um das Hafenbecken schmelzen die Kugeln sofort in der heißen Sonne. Ein Transportservice muss eingerichtet werden, um das Eis schnell und direkt zu Emma zu bringen. Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Jasper, der Pinguin
Jasper, der Pinguin

Jasper, der Pinguin

Alle 2 Staffeln und Folgen