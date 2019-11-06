Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jasper, der Pinguin

Jasper in der Bibliothek

Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Jasper in der Bibliothek

Jasper, der Pinguin

Folge 2: Jasper in der Bibliothek

6 Min.Folge vom 06.11.2019

An einem Regentag möchte Jasper mit Emma Pfützenspringen gehen, aber die ist so sehr in ihr Pferdebuch versunken, dass sie gar keine Notiz von ihrem Freund nimmt. Jasper würde auch gerne ein Buch lesen, aber Pferde interessieren ihn nicht so sehr. Eine Fischgeschichte, das wäre das Richtige für ihn. Also gehen er und Emma in die Bibliothek. Und tatsächlich gibt es dort eine ganze Menge Fischbücher. Nur ungestört lesen kann man sie da nicht. Aber Jasper weiß eine Lösung. Rechte: Your Family Entertainment

