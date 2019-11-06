Jasper, der Pinguin
Folge 20: Jaspers neue Mode
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Heute wurde Jasper bereits zwei Mal verwechselt - einmal mit dem Hotelchauffeur und einmal mit dem italienischen Ober. Langsam beginnt er, sich Gedanken zu machen, ob er wirklich aussieht wie alle anderen. Mit ihrem neuen Kleid und den Zöpfen sieht Emma jedenfalls ganz anders aus als sonst. Jasper würde gerne auch mal anders aussehen und beschließt, sich etwas zum Anziehen zu kaufen. In den Klamotten ist es ihm aber viel zu heiß. Durch Zufall findet Jasper wenig später genau das, wonach er gesucht hat: Druckkleider! Rechte: Your Family Entertainment
Jasper, der Pinguin
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment