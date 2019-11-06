Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Jasper, der Pinguin

Jaspers neue Mode

Staffel 2Folge 20vom 06.11.2019
Joyn Plus
Jaspers neue Mode

Jaspers neue ModeJetzt ohne Werbung streamen

Jasper, der Pinguin

Folge 20: Jaspers neue Mode

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Heute wurde Jasper bereits zwei Mal verwechselt - einmal mit dem Hotelchauffeur und einmal mit dem italienischen Ober. Langsam beginnt er, sich Gedanken zu machen, ob er wirklich aussieht wie alle anderen. Mit ihrem neuen Kleid und den Zöpfen sieht Emma jedenfalls ganz anders aus als sonst. Jasper würde gerne auch mal anders aussehen und beschließt, sich etwas zum Anziehen zu kaufen. In den Klamotten ist es ihm aber viel zu heiß. Durch Zufall findet Jasper wenig später genau das, wonach er gesucht hat: Druckkleider! Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Jasper, der Pinguin
Jasper, der Pinguin

Jasper, der Pinguin

Alle 2 Staffeln und Folgen