Jasper, der Pinguin
Folge 23: Jasper macht Musik
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Auf dem Weg zu Emma hört Jasper einigen Straßenmusikern zu. Emma übt gerade Geige, als er ankommt. Jasper würde auch gerne für andere Leute Musik machen, aber er hat kein Instrument. Da holt Emma ihm die alte Tuba ihres Opas aus dem Dachboden. Die beiden versuchen, ein Duett zu spielen, aber das alte Ding ist sehr verstopft. Eine Ladung Seifenwasser verbessert da zwar nicht unbedingt den Klang, doch die Seifenblasen, die jetzt über die Straße schweben, ziehen auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit auf die Straßenmusiker. Rechte: Your Family Entertainment
Jasper, der Pinguin
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0