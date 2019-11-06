Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jasper, der Pinguin

Staffel 2Folge 23vom 06.11.2019
Folge 23: Jasper macht Musik

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Auf dem Weg zu Emma hört Jasper einigen Straßenmusikern zu. Emma übt gerade Geige, als er ankommt. Jasper würde auch gerne für andere Leute Musik machen, aber er hat kein Instrument. Da holt Emma ihm die alte Tuba ihres Opas aus dem Dachboden. Die beiden versuchen, ein Duett zu spielen, aber das alte Ding ist sehr verstopft. Eine Ladung Seifenwasser verbessert da zwar nicht unbedingt den Klang, doch die Seifenblasen, die jetzt über die Straße schweben, ziehen auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit auf die Straßenmusiker. Rechte: Your Family Entertainment

