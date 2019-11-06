Jasper, der Pinguin
Folge 24: Mutter Jasper
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Nach einem erfolgreichen Fischfang freut sich Jasper auf ein üppiges Mittagessen. Allerdings sind drei Katzenkinder an seinem Fang mindestens genauso interessiert wie er. Sie folgen Jasper bis in seine Wohnung. Da lässt er sich erweichen und gibt ihnen etwas ab. In Nullkommanix ist der Eimer leer und die Kätzchen räkeln sich wohlig in Jaspers Hängematte. Emma ist überzeugt: die richtige Katzenmama muss schleunigst gefunden werden - und sie rät zu einer großen Suchaktion mit Plakaten. Wenn die Katze ihre Kinder auf den Bildern sieht, wird sie kommen und die Kleinen abholen. Das klappt auch - fast. Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Jasper, der Pinguin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment