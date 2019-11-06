Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jasper, der Pinguin

Jasper feiert Ostern

Staffel 2Folge 25vom 06.11.2019
Jasper feiert Ostern

Jasper, der Pinguin

Folge 25: Jasper feiert Ostern

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Eines Morgens findet Jasper überall in der Stadt sehr bunte Eier. Ein ungewöhnlicher Vogel muss die gelegt haben. Als er Emma um Rat fragen will, ist die gerade dabei, genau solche bunten Eier zu bemalen. Das macht man an Ostern, erklärt sie, und dann versteckt man die Eier und ein paar andere Kleinigkeiten. Jasper möchte natürlich helfen und macht sich schon mal ans Verstecken. Emmas Eltern sind allerdings gar nicht begeistert, als sie merken, dass die Kleinigkeiten Autoschlüssel und Lesebrille waren, und sich der Osterkorb auch noch schwer wiederfinden lässt. Rechte: Your Family Entertainment

Jasper, der Pinguin
Jasper, der Pinguin

Jasper, der Pinguin

