Jasper, der Pinguin
Folge 25: Jasper feiert Ostern
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Eines Morgens findet Jasper überall in der Stadt sehr bunte Eier. Ein ungewöhnlicher Vogel muss die gelegt haben. Als er Emma um Rat fragen will, ist die gerade dabei, genau solche bunten Eier zu bemalen. Das macht man an Ostern, erklärt sie, und dann versteckt man die Eier und ein paar andere Kleinigkeiten. Jasper möchte natürlich helfen und macht sich schon mal ans Verstecken. Emmas Eltern sind allerdings gar nicht begeistert, als sie merken, dass die Kleinigkeiten Autoschlüssel und Lesebrille waren, und sich der Osterkorb auch noch schwer wiederfinden lässt. Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Jasper, der Pinguin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0