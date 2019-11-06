Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jasper, der Pinguin

Jasper lernt das Gruseln

Staffel 2Folge 26vom 06.11.2019
Jasper lernt das Gruseln

Jasper, der Pinguin

Folge 26: Jasper lernt das Gruseln

6 Min.Folge vom 06.11.2019

An Halloween bekommt Jasper Besuch von einigen gruselig verkleideten Kindern. "Süßes oder Saures?", fragen sie ihn. Aber Jasper hat leider nur getrockneten Fisch. Emma erklärt ihm, was es mit diesem Fest auf sich hat. Sie findet Gruseln toll und möchte gerne Jasper mal richtig erschrecken, aber der scheint regelrecht grusel-immun zu sein. Andere Leute schocken kann er allerdings unglaublich gut, auch wenn sein Teddybär-Kostüm auf den ersten Blick ganz und gar nicht gruselig wirkt. Rechte: Your Family Entertainment

