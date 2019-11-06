Jasper lernt das GruselnJetzt ohne Werbung streamen
Jasper, der Pinguin
Folge 26: Jasper lernt das Gruseln
6 Min.Folge vom 06.11.2019
An Halloween bekommt Jasper Besuch von einigen gruselig verkleideten Kindern. "Süßes oder Saures?", fragen sie ihn. Aber Jasper hat leider nur getrockneten Fisch. Emma erklärt ihm, was es mit diesem Fest auf sich hat. Sie findet Gruseln toll und möchte gerne Jasper mal richtig erschrecken, aber der scheint regelrecht grusel-immun zu sein. Andere Leute schocken kann er allerdings unglaublich gut, auch wenn sein Teddybär-Kostüm auf den ersten Blick ganz und gar nicht gruselig wirkt. Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Jasper, der Pinguin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment