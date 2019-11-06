Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jasper, der Pinguin

Staffel 2Folge 4vom 06.11.2019
Folge 4: Jasper zieht das große Los

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Im Park setzt sich ein Marienkäfer direkt auf Jaspers Schnabel, und gleich danach findet er ein vierblättriges Kleeblatt. Emma ist überzeugt: heute muss Jaspers Glückstag sein, und kauft ihm ein Los. Tatsächlich ist es ein Gewinn, doch gerade als Jasper ihn einlösen will, weht der Wind das Los davon, durch den Park in die Tasche einer Dame, die auf einen Ausflugsdampfer steigt. Emma und Jasper rennen hinterher, springen in letzter Minute auf den Dampfer und retten das Los gerade noch, bevor es im See versinkt. Völlig außer Puste kommen sie zurück zur Losbude, doch der Gewinn ist etwas ganz anderes, als sie gedacht hätten. Rechte: Your Family Entertainment

