Jasper, der Pinguin

Jasper und der Schneehund

Staffel 2Folge 5vom 06.11.2019
Jasper und der Schneehund

Jasper, der Pinguin

Folge 5: Jasper und der Schneehund

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein perfekter Tag für Jasper: es hat geschneit und er hat einen fetten Fisch gefangen. Gerade bestaunt er den Schneemann, den ein paar Kinder gebaut haben, als eine Katze sich den Fisch schnappt und damit wegrennt. Verärgert baut Jasper in seiner Wohnung eine Katzenfalle. Doch anstelle der Katze erwischt es Emma. Die ist aber zum Glück nicht sauer, sondern hilft Jasper, den Fischdieb zu verfolgen. Sie beobachtet, dass die Katze vor Hunden einen Riesenrespekt hat. Und warum gibt es eigentlich nur Schneemänner, aber keine Schneehunde? Rechte: Your Family Entertainment

