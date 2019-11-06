Jasper und der SchneehundJetzt ohne Werbung streamen
Jasper, der Pinguin
Folge 5: Jasper und der Schneehund
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein perfekter Tag für Jasper: es hat geschneit und er hat einen fetten Fisch gefangen. Gerade bestaunt er den Schneemann, den ein paar Kinder gebaut haben, als eine Katze sich den Fisch schnappt und damit wegrennt. Verärgert baut Jasper in seiner Wohnung eine Katzenfalle. Doch anstelle der Katze erwischt es Emma. Die ist aber zum Glück nicht sauer, sondern hilft Jasper, den Fischdieb zu verfolgen. Sie beobachtet, dass die Katze vor Hunden einen Riesenrespekt hat. Und warum gibt es eigentlich nur Schneemänner, aber keine Schneehunde? Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment