Jasper, der Pinguin
Folge 7: Jasper renoviert
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Als Jasper zur Türe hereinkommt, ist der gesamte Boden von Emmas Haus mit Zeitungspapier ausgelegt. Emmas Papa tapeziert die Wohnung neu. Jasper beschließt, ihm zu helfen und beginnt schon mal in Emmas Zimmer die blaue Tapete zu verkleben, wenn auch nicht ganz professionell. Als Emma heimkommt ist nicht nur der untere Teil ihrer Wand, sondern auch ihr Bett, die Tür und Jasper selbst völlig verklebt. Richtig gerade hängen die Tapetenbahnen auch nicht - eher wellenförmig. Und das bringt Jasper auf eine Idee, wie man das Zimmer noch weiter verschönern könnte. Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Jasper, der Pinguin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment