Staffel 2Folge 8vom 06.11.2019
6 Min.Folge vom 06.11.2019

Auf der Straße findet Jasper einen Ball, den er gleich zum Spielen bei Emma mitbringt. Allerdings ist der Ball so schmutzig, dass er hässliche Flecken auf Teppichböden und Wänden hinterlässt. Vom Drüberwischen werden die nur noch schlimmer, und bald wird Emmas Mama nach Hause kommen. Vorher muss alles wieder blitzblank geschrubbt sein. Putzen finden Jasper und Emma ganz schön langweilig, aber vielleicht kann man ja gleichzeitig auch weiterspielen?! Rechte: Your Family Entertainment

