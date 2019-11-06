Jasper, der Pinguin
Folge 9: Jasper geht zur Post
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Auf dem Heimweg vom Fischen kommen Emma und Jasper an einem Briefkasten vorbei. Emma hat schon lange keine Post mehr bekommen, erzählt sie Jasper. Um ihr eine Freude zu machen, schreibt Jasper einen Brief, steckt ihn, wie er es gewohnt ist, in eine Flasche und verschickt sie mit der Post. Der Postbeamte scheint aber mit dieser seltsamen Sendung nichts anfangen zu können, keine Briefmarke, keine Adresse. Jasper ist enttäuscht, denn seine Flaschenpostsendungen kommen sonst immer an. Rechte: Your Family Entertainment
