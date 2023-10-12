Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jeffrey Dahmer: Interview mit einem Serienkiller

Episode 1

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 12.10.2023
Episode 1

Jeffrey Dahmer: Interview mit einem Serienkiller

Folge 1: Episode 1

41 Min.Folge vom 12.10.2023Ab 16

Jeffrey Dahmer ist bereits als Kind auffällig: Er seziert Tiere und zeigt asoziale Verhaltensweisen. Später kommen eine schwere Alkoholsucht und sexuelle Abartigkeit hinzu. Menschen, die Dahmer nahestanden, skizzieren in Interviews die Facetten eines zutiefst gestörten Mannes.

