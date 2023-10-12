Jeffrey Dahmer: Interview mit einem Serienkiller
Folge 1: Episode 1
41 Min.Folge vom 12.10.2023Ab 16
Jeffrey Dahmer ist bereits als Kind auffällig: Er seziert Tiere und zeigt asoziale Verhaltensweisen. Später kommen eine schwere Alkoholsucht und sexuelle Abartigkeit hinzu. Menschen, die Dahmer nahestanden, skizzieren in Interviews die Facetten eines zutiefst gestörten Mannes.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:US, 2017
16
