Bei Christian und Fahri wird aus jeder noch so banalen Alltagsfrage eine Frage der Moral und Grenzüberschreitung. Was sie unzertrennlich macht.
jerks. im Streaming auf Joyn: Was du über die Kult-Serie wissen musst
Schonungslose Tabubrüche, gnadenlos schwarzer Humor und gesellschaftlich grenzwertige Situationen zum Fremdschämen – all das macht jerks. aus. Die mehrfach ausgezeichnete Kult-Serie lebt von improvisierten Dialogen und ungeschönten Alltagsszenen. Mittendrin: die besten Freunde Christian Ulmen und Fahri Yardim in den Hauptrollen. Die beiden spielen sich selbst in einer überzeichneten Version – und das ist so komisch, dass es weh tut.
Christian und Fahri treffen oft moralisch fragwürdige Entscheidungen oder verstricken sich in Lügen. So geraten sie in immer größere Probleme – privat wie beruflich. Wer dabei zusieht, ist oft unangenehm berührt, doch gerade das kann pure Freude und eine Art Sucht auslösen.
Wenn du nicht genug von Christians und Fahris peinlichem Leben bekommst, kannst du dir die ganzen Folgen aller Staffeln von jerks. in der Joyn-Mediathek anschauen.
Das ist die Besetzung von jerks.
Die Serie lebt von ihren Hauptdarstellern. Christian Ulmen und Fahri Yardim spielen sich in einer karikierten Version ihrer selbst. Die Schauspielerin Emily Foy verkörpert Christians Freundin Emily. Pheline Roggan spielt Fahris Freundin Pheline. Doch jerks. wäre nicht jerks., wenn es nicht auch zahlreiche Gastauftritte deutscher Stars gäbe. Dazu gehören zum Beispiel Collien Ulmen-Fernandes, Sido, Klaas Heufer-Umlauf oder Nora Tschirner.
Der Serienauftakt: Darum geht es in Staffel 1 von jerks.
Die erste Staffel (2017) startet peinlich. Du lernst Christian und Fahri kennen und bekommst eine Ahnung davon, wie viele Fettnäpfchen in ihrem Alltag lauern. Die Freunde sind überfordert von der Familienplanung – und ihre Freundschaft muss sich immer wieder beweisen.
Trennungen, Dates und One-Night-Stands: Die Staffel 2 von jerks.
In der zweiten Staffel (2018) nimmt die Handlung noch mehr Fahrt auf. Nach einem spektakulär gescheiterten Heiratsantrag versucht Christian, Emilys Herz zurückzugewinnen, wobei Fahri ihm mit unkonventionellen Ratschlägen zur Seite steht.
Moralische Grenzen und Missgeschicke: Staffel 3 von jerks.
In der dritten Staffel (2019) wird der Alltag der Freunde nicht weniger herausfordernd. Christian und Emily scheinen eine neue Chance zu bekommen. Ob sie die nutzen?
Drohender Absturz: Staffel 4 von jerks.
In der vorletzten Staffel von jerks. (2020) geraten Christian und Fahri in noch komplexere Situationen, die ihr Privat- und Berufsleben weiter verkomplizieren. Bei den Freunden kriselt es gewaltig und ihre Lügengebilde drohen einzustürzen. Pheline trennt sich von Fahri, der ihre letzte Chance in einer Paartherapie sieht. Auch bei Christian und Emily läuft es alles andere als gut.
Das Serienfinale: Das passiert in Staffel 5 von jerks.
In der letzten Staffel von jerks. (2023) eskalieren die Ereignisse. Christian und Fahri versuchen, die Konsequenzen ihrer früheren Entscheidungen in den Griff zu kriegen und ihre Freundschaft zu retten.
Alle Staffeln von jerks. findest du hier auf Joyn!