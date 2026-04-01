Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jim Hensons Animal Show

Der Dachs Humphrey

DeAPlanetaStaffel 1Folge 24vom 01.04.2026
Der Dachs Humphrey

Der Dachs HumphreyJetzt kostenlos streamen

Jim Hensons Animal Show

Folge 24: Der Dachs Humphrey

25 Min.Folge vom 01.04.2026

In der tierisch lustigen und lehrreichen Talkshow von Eisbär Jake und Stinktier Stinky kommen die unterschiedlichsten Tiere zu Wort und erzählen spannende Geschichten aus ihrem Lebensraum.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Jim Hensons Animal Show
DeAPlaneta
Jim Hensons Animal Show

Jim Hensons Animal Show

Alle 1 Staffeln und Folgen